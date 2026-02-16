Dead by Daylight filmen tar et stort sprang fremover hos Blumhouse

HQ

Vi er i videospillfilmatiseringens tidsalder, som mange av oss vet, og selv om mange prosjekter blir annonsert, er det bare noen av dem som kommer så langt. Det kommer imidlertid ikke til å være tilfelle med tilpasningen av Behaviour Interactives skrekkhit Dead by Daylight, da det er bekreftet at forfatterne av filmen er funnet.

I følge The Hollywood Reporter, David Leslie Johnson-McGoldrick og Alexandre Aja skriver filmen for Blumhouse og Atomic Monster. Johnson-McGoldrick har tidligere jobbet med James Wan på flere Conjuring-filmer, og har blitt en viktig stemme i franchisen, mens Aja har kreditter for en rekke store skrekkhits som Piranha 3D, Crawl og The Hills Have Eyes.

Jakten på en regissør pågår fortsatt, men med forfattere som jobber med manuset, kan vi ta noen store skritt mot produksjon ganske snart. "Det David og Alexandre bringer til Dead by Daylight er en sjelden balanse mellom karakterdrevet historiefortelling og nådeløs sjangerintensitet", sier Jason Blum, administrerende direktør i Blumhouse. "Med utgangspunkt i overlevelsesskrekk og psykologisk terror skaper de en verden der frykt ikke bare oppleves, men også fortjenes. Det er en filmatisk blåkopi som er designet for å tiltrekke seg en regissør som kan løfte denne visjonen gjennom ytelse og skala."

De siste årene har Dead by Daylight blitt kjent for sine crossover-arrangementer, som bringer inn andre kjente skrekk-IP-karakterer. Vi er imidlertid sikre på at filmatiseringen vil gå tilbake til spillets røtter, og bruke de originale jegerne og de overlevende for å holde ting friskt og skremmende i denne nye filmen.