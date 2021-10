Dead by Daylight og For Honor i uventet Halloween-samarbeid

HQ

Dead by Daylight og For Honor byr på en crossover ingen så komme denne Halloween med et nytt event der det førstnevnte skrekkspillets Trapper-karakter kommer til sistnevnte actionspill. Eventet kalles Survivors of the Fog, og i denne crossoveren vil to lag med fire spillere konkurrere på et kart der håndlangerne blir erstattet med en dødelig datastyrt Trapper som vandrer rundt på jakt etter blod.

Som en del av eventet kan spillere se frem mot en rekke gratis ting som nye outfits og effekter. Det vil også være Dead by Daylight-baserte henrettelser og en eksklusiv signatur.

Eventet er i gang nå og pågår frem til den 11. november. Sjekk ut traileren nedenfor for å se mer av hva Survivors of the Fog har å tilby.