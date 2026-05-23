Dead by Daylight vil snart bli hjemsøkt av Jason Voorhees fra Fredag den 13.

Det er satt til å være et stort år for Friday the 13th fans som senere i 2026, prequel-serien kjent som Crystal Lake vil gjøre sin ankomst. Mens det vil fokusere mer på moren til den berømte skrekk-slasher-skurken, Jason Voorhees, vil den ikoniske ustoppelige morderen også ha et stort 2026 som i forkant av det offisielle 10-årsjubileet for Dead by Daylight, er det endelig bekreftet at den legendariske karakteren fra Friday the 13th kommer til den asymmetriske skrekktittelen.

Vi vet ennå ikke mye annet om denne crossoveren og samarbeidet, ettersom utvikleren Behaviour Interactive ganske enkelt har bekreftet at Jason snart skal debutere i Dead by Daylight, alt etter en passende 13-timers nedtellingstimer for livestream som nærmer seg slutten.

Følg med da Behaviour uten tvil vil ha mer å dele i nær fremtid.