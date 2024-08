Dead Cells har fått sin siste store oppdatering

HQ

Etter syv år med fortsatt støtte har den 35. og siste oppdateringen, The End is Near, kommet til Dead Cells.

Oppdateringen er først og fremst en utvidelse av forbannelsesmekanikken, og legger til nye mobber, våpen, mutasjoner, biomeffekter og mange tilpasningsmuligheter for spillerne. Utviklerne Motion Twin og Evil Empire har gått ut på sosiale medier for å takke spillets community for deres fortsatte støtte, noe som må være bittersøtt for fansen, for selv om det fortsatt vil komme feil- og problemrettinger for spillet, er dette slutten på dets utviklingssyklus.

Motion Twin går videre til roguelite Windblown , og Evil Empire har nylig gitt ut The Rogue Prince of Persia. Det er imidlertid ikke over for Dead Cells på alle måter, ettersom Motion Twin har uttalt at The Beheaded, spillets hovedperson, vil fortsette å figurere i andre arbeider.

Men ikke alle vil se tilbake med glede. En slik person er Dead Cells 'opprinnelige designer, Sébastien Benard, som tidligere kalte Motion Twins beslutning om å avslutte spillets utvikling (som han hevder) "det verst tenkelige drittsekk-trekket mot Dead Cells og Evil Empire." For mer kontekst kan du lese Benards fulle uttalelse her (takk PCGamesN og Eurogamer).