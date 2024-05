Dead Cells: Immortalis får engelsk utgave i år

Hvis du har gledet deg til mer Dead Cells, kan vi bare ha det perfekte prosjektet for deg å holde øye med. Dead Cells: Immortalis er en animert tilpasning av Motion Twins elskede roguelike, et show som er satt til å debutere så snart som neste måned på fransk alt før du får en bredere engelsk dub senere i år.

I serien slår en nå svært snakkesalig versjon av Beheaded seg sammen med en ny karakter ved navn Laurie Esposito, Guardian of the Truth, i et forsøk på å ta ned en rekke farlige fiender og til slutt oppdage hvordan Beheaded endelig kan bukke under og omfavne dødens søte befrielse.

Serien har premiere allerede 19. juni på den franske Animation Digital Network, og du kan se en trailer for den franske versjonen nedenfor. Ellers er den engelske iterasjonen lovet en gang senere i år, i henhold til Motion Twin.