Dead Cells skapere neste spill kommer i Early Access denne måneden

HQ

Helt siden Dead Cells avsluttet sin utviklingssyklus, har vi sett skaperne Motion Twin og Evil Empire gå hver sin vei. Sistnevnte kom opp med det fantastiske The Rogue Prince of Persia, som kontinuerlig forbedres i Early Access, og nå er førstnevnte klar til å debutere sitt neste prosjekt også.

Kjent som Windblown, etter en avsløring for en stund tilbake, vil spillet komme inn og debutere som et Early Access-prosjekt senere denne måneden. I en ny trailer får vi vite at utgivelsen er planlagt til 24. oktober, og at det fra 14. oktober vil være en singleplayer-demo som du kan hoppe inn i som en del av Steam Next Fest -prosedyren, der fremdriften vil fortsette til Early Access-utgivelsen.

Når det gjelder hva Windblown er, blir vi fortalt at det er en "lynrask action roguelite for 1-3 spillere", der målet er å "absorbere kreftene til falne krigere og bringe totalt blodbad til de irriterende vaktpostene som står i veien for deg!"

Sjekk ut Early Access-traileren nedenfor.