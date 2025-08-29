Dead in Antares sender overlevelsesfranchisen ut i verdensrommet

Oppfølgere er alltid en balansegang. Noen av oss vil ha mer av det samme, mens andre krever nye ideer. Den franske utvikleren Ishtar Games ser imidlertid ut til å ha funnet den perfekte middelveien med Dead In-serien, der hver nye del skifter til et helt annet miljø, men spillsystemene forblir mer eller mindre de samme.

I det første spillet, Dead in Bermuda, fikk spillerne ansvaret for overlevende etter en flystyrt, som kjempet mot sult, tørst og mellommenneskelige konflikter. Tre år senere tok serien et skritt tilbake i tid med Dead in Vinland, som byttet ut palmer med vikinger, men beholdt det turbaserte managementspillet intakt. Siden den gang har det vært stille i sju år, og mange av oss trodde serien var død og begravet. Heldigvis var det ikke tilfelle.

For nå er det på tide å kjempe for overlevelse igjen, denne gangen i verdensrommet. Dead in Antares tar oss med til en fiendtlig fremmed verden full av farer, fra krystallskoger til vulkanske ørkener og tette jungler. Akkurat som før må spillerne balansere ressurser, forske frem ny teknologi og håndtere alt fra mat og vann til utmattelse og mental helse, ellers risikerer de å miste mannskapet sitt. Og hvis du er nysgjerrig, er en splitter ny demo live på Steam akkurat nå.

Har du spilt noen av de tidligere Dead In-spillene?