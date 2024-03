Dead Island 2 får en utvidelse som tar oss på musikkfestival i april

HQ

Det var en av de mest turbulente utviklingene i nyere tid, der Dead Island 2 ble kastet rundt mellom ulike utviklere som om det var en volleyball. Men for nesten et år siden ble det endelig lansert etter over ti års utvikling, og det var faktisk ganske morsomt.

Det solgte bra med en gang, men fortsatte også å gjøre det ganske bra, og etter at det ble lagt til i Game Pass for nøyaktig en måned siden eksploderte antallet spillere og det ble den mest populære tittelen på abonnementstjenesten. Derfor antar vi at det er ganske mange som ser frem til mer solfylt zombieunderholdning, og heldigvis er Dambuster Studios og Plaion klare til å levere nettopp det.

De har nå annonsert SoLA, en ny historieutvidelse til Dead Island 2, med planlagt lansering 17. april. Her er den offisielle beskrivelsen:

"Stage dive inn i hjertet av SoLA, den ultimate kaliforniske musikkfestivalen, bygget på eldgammel grunn. I det pulserende hjertet av L.A.s siste rave er det en psykedelisk rytme som har sluppet løs det totale kaoset og etterlatt seg et råtnende krater av blod og et ondsinnet nærvær som hjemsøker skyggene. Noe er der ute, og det er fortsatt sultent."

Denne historien med musikkfestival-tema inneholder en ny kampanje med nye steder der vi får møte nye fiender, og som du kanskje har gjettet, får vi banke opp sistnevnte med nye våpen.

Vi har ingen video å vise deg ennå, men vi kommer selvsagt til å vise den når SoLA-traileren er sluppet. I mellomtiden kan du sjekke ut disse første skjermbildene.