Dead Island 3 plutselig annonsert for å feire at Dead Island 2 har 20 millioner spillere

Det er faktisk 14 år siden Dead Island ble utgitt og lot oss nyte en mindre hyggelig charterferie, hvor vi ble plaget av noe enda mer irriterende enn mygg - nemlig zombier. Det var først etter 12 virkelig vanskelige år med flere utviklerskifter at Dead Island 2 ble sluppet... og heldigvis ble det en skikkelig hit.

Vi har fått rapporter om et raskt voksende antall spillere (som ikke må forveksles med solgte eksemplarer, da det også inkluderer abonnementstjenester som Game Pass), og nå feires en utrolig milepæl. Seriens offisielle Instagram-konto avslører at over 20 millioner mennesker nå har prøvd å overleve i Dead Island 2, og innlegget avsluttes med et tydelig hint om Dead Island 3:

"Det neste utbruddet? Dambuster er allerede gjennomvåt i arbeidet. Reisen er langt fra over ..."

Vi vet ikke hvor i verden det neste eventyret vil finne sted, men vi vet at vi gleder oss til å finne ut mer. Gjør du det?