Dead Island 2 har passert ti millioner spillere

Det er trygt å si at Dead Island 2 har gjort det ganske bra, til tross for at det har fått blandede anmeldelser. Så sent som i mai i år ble det kunngjort at spillet hadde solgt over tre millioner eksemplarer, og det har tydeligvis fortsatt å gjøre det bra siden den gang. Nå har det passert milepælen på ti millioner spillere, et imponerende tall som helt sikkert har blitt styrket av tilgjengeligheten på både Game Pass og PlayStation Plus.

Siden utgiveren Deep Silver ikke har gitt ut nye salgstall siden mai, kan vi bare spekulere i hvor mange av disse som er solgte eksemplarer kontra spillere som får tilgang til spillet gjennom Game Pass og PlayStation Plus.