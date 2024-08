Dead Island 2 legger til New Game Plus og en co-op horde-modus i oktober

HQ

Den 22. oktober får Dead Island 2 en ganske stor oppdatering i form av sin sjette store oppdatering. I tillegg til den vanlige oppmerksomheten til eventuelle gjenværende feil og andre endringer, har vi to store tillegg å snakke om.

Den første store endringen er tillegget av New Game Plus. Mens det originale spillet kom ut i april i fjor, var den eneste måten å spille på nytt på med en helt ny karakter, men nå med New Game Plus kan du hoppe rett inn i handlingen med en karakter med fullt nivå, og du trenger det.

New Game Plus gir deg høyere vanskelighetsgrad, et nytt nivåtak, flere ferdighetsspor, nye ferdigheter og våpen, og flere fiender å beseire. Hvis du er ute etter enda flere fiender, kan du kaste deg ut i Neighbourhood Watch, spillets co-op hordemodus der du blir en gjeng gutter som forsvarer hjemmet sitt mot en zombieinvasjon.

Oppdateringen lanseres 22. oktober for alle plattformer Dead Island 2 er tilgjengelig på.