Dead Island 2, Return to Monkey Island og Gris kommer til PlayStation Plus

Sony har kunngjort nye titler for PlayStation Plus-katalogen med spill. Abonnenter av PS Plus Extra og Premium vil få tilgang til følgende titler fra og med 15. oktober:



Dead Island 2



Two Point Campus



The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me



Gris



Return to Monkey Island



Ghostbusters: Spirits Unleashed



Firefighting Simulator The Squad



Overpass 2



Tour de France 2023



Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands



I tillegg til de moderne PS5- og PS4-spillene vil PS Plus Premium-abonnenter kunne spille tre klassiske spill: Dino Crisis, Siren og R-Type Dimension EX, samt PlayStation VR2-tittelen The Last Clockwinder.

For PlayStation Plus Essential-abonnenter er de månedlige spillene for oktober, WWE 2K24, Dead Space og Doki Doki Literature Club, allerede tilgjengelige for nedlasting og spilling. Spillkatalogen er bare tilgjengelig for abonnenter på de dyrere nivåene, PS Plus Extra og Premium.