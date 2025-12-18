Dead Island 3 ser ut til å lanseres i Q1/2 2028

Ventetiden mellom Dead Island og Dead Island 2 var utrolig lang, men det ser ut til at Dambuster Studios ikke ønsker å holde oss i spenning i et tiår til, ettersom vi kan se spillet om noen år.

HQ

I følge utvikler Dambuster Studios 'nylige økonomiske inntjeningsrapport (som fanget av Timur222), Dead Island 3 er notert som under utvikling, med en forventet utgivelsesplan for Q1/2 2028. Treoppfølgeren er det primære prosjektet til studioet.

Dead Island 2 klarte å tiltrekke seg mer enn 20 millioner spillere (som ikke kan oversettes til solgte eksemplarer ettersom det var tilgjengelig på Game Pass og gratis via Epic Games Store på et bestemt tidspunkt), og Dambuster feiret den nyheten ved å kunngjøre Dead Island 3. På den tiden var vi ikke sikre på når vi ville se spillet, men nå har vi en bedre ide om når vi kan forvente det.

Mens vi vet om noen store titler som er linet opp for 2026 og 2027, er det for øyeblikket ikke mye i 2028-kalenderen akkurat nå, så velkommen Dead Island 3. Jeg håper bare GTA VI ikke blir med deg der snart.