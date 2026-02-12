Dead or Alive 6 får en oppdatert versjon, og arbeidet med et helt nytt spill har begynt

Team Ninja dukket opp under Sonys arrangement og hadde nyheter å dele om Dead or Alive-serien. Forventningene var selvfølgelig store til et nytt spill, men i stedet begynte de med å presentere en ny versjon av det ofte kritiserte Dead or Alive 6, nå med taglinen Last Round.

Vi kan blant annet se frem til nye antrekk og flere fightere, samt en fotomodus, som vi antar vil bli brukt hyppigere enn i andre kampspill på grunn av seriens fokus på... ja, la oss kalle det fanservice. Ellers er det veldig likt Dead or Alive 6 fra 2019, selv om det har blitt grafisk oppdatert.

HQ

Det er imidlertid mer Dead or Alive på gang, ettersom serien feirer 30-årsjubileum i år, og presentasjonen ble avsluttet med at studioet bekreftet at et helt nytt spill i serien er på trappene. De ønsket imidlertid ikke å si mer enn at arbeidet har begynt, så det høres ut som om det er i en veldig tidlig fase og derfor sannsynligvis ganske langt unna.

En kort teaser-video ble vist, som endte med en innzooming på Kasumi som viste mer bryst enn ansikt, så det ser absolutt ut til å være en tilbakevending til hvordan serien så ut tidligere i stedet for de senere forsøkene på å redusere minimalt med klær og nakenhet.