Dead or Alive 6: Last Round

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"Tiden har gått, og kampspillsjangeren har utviklet seg, men det har ikke Dead or Alive."

Dette skrev min kollega Jonas da Dead or Alive 6 kom ut for syv år siden. Det vi sannsynligvis ikke visste, var at den samme følelsen ville gjelde for «Last Round»-utgaven av det spillet i 2026.

Hvis grunnspillet allerede føltes utdatert ved lanseringen, kan vel en «definitiv» versjon ikke gjøre så mye for å fikse det, eller hva? Vi har imidlertid sett at andre kampspillserier har opplevd at hovedspillet deres har blitt drastisk forbedret gjennom årene, så det finnes alltid håp. Hva om de justerte kampsystemet for å gjøre det dypere og mer engasjerende? Hva om den grafiske oppgraderingen til den nyere generasjonen gjorde en enorm visuell forskjell?

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Du bør imidlertid ikke forvente deg mye av det. Under den stygge overflaten finnes noe av den vakkert koreograferte kampen du kjenner og elsker fra serien, med smidige bevegelser, ninja-følelse og interessante kombinasjonsmuligheter, men alt annet vil sørge for å trekke deg ned nå og da.

Vi forstår at det var en Xbox One/PS4-original, men den originalen hang allerede etter og så ut som en sen Xbox 360/PS3-tittel. Siden den grafiske oppdateringen her er så beskjeden, ser det på en måte enda verre ut på en større skjerm og med høyere oppløsning. Ikke forvent ekstra effekter, teksturer med høyere oppløsning, og slett ikke forbedret geometri. Det er et oppskalert forsøk, uten HDR-støtte og, merkelig nok, muligheten til å velge mellom ytelse og grafisk kvalitet. Vi har tatt opp følgende 10-minutters video med sistnevnte innstilling, slik at dere kan bedømme det selv:

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Videoen viser en tidlig del av historiemodusen. Selv om jeg ikke har noe imot den svært japanske «fallende tidslinje»-menyen for navigering i modusen, er det ikke en eneste mellomsekvens som ikke ser utrolig gammel, pinlig eller flau ut. Og jeg mener ikke «pinlig» i betydningen «se, enda en lettkledd ung dame med overdimensjonerte, svaiende bryster». Det har alltid vært det kunstneriske valget for karakterdesign i serien, og man vet hva man kan forvente. Jeg mener at disse mellomsekvensene like gjerne kunne ha kommet fra et av de tidlige Ninja Gaiden-spillene på den originale Xbox-en, med plastiske lavpolygon-figurer, klønete eller fraværende leppesynkronisering, dårlig animasjon og filmteknikk, og selvfølgelig irriterende stemmeskuespill basert på tåpelig manus.

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DoA-Quest-modusen er likevel interessant som en enkeltspilleropplevelse, siden den oppmuntrer deg til å lære og mestre mekanikkene mens du går gjennom spesifikke utfordringer. Jeg liker DoAs kampsystem - det er en aikido-filosofi der du kan bruke motstanderens vold til din fordel - og måten knappene alltid er tilordnet på. Noen av de eldre spillene i serien føltes imidlertid jevnere for meg, da kampens tempo av og til har merkelige brudd. Dessuten klarer nye gimmicker som «Fatal Rush» fortsatt ikke å modernisere formelen, og uten å kopiere åpenlyst, burde utviklerne ta et par sider fra bøkene til Capcom, Namco, SNK og til og med Riot.

Med alt dette på bordet er det Last Round i hovedsak tilbyr fem nye karakterer (Rachel, Tamaki, Nyotengu, Phase 4, Momiji) og en haug med kostymer, men av en eller annen grunn vil ikke DLC som KoFs Mai Shiranui være inkludert fra dag én. I det minste kan du også overføre alt du har låst opp eller kjøpt til grunnspillet.

Å ja, og det legger også til en omfattende fotomodus der du, i tillegg til å rotere kameraet fritt mens kroppsdelene, vel, vugger litt mer, kan bytte mellom forskjellige posisjoner, positurer og ansiktsuttrykk, selv om du fryser øyeblikket midt i kampen. Siden Kasumi og Mari Rose får fem kostymer inspirert av spill som Dead or Alive Xtreme Venus Vacation, kan vi se hvor mange fans vil tilbringe mest tid, og hvor disse fansenes sommerbikini-kalender til baksiden av døren på studenthjemmet vil komme fra.

Når alt kommer til alt, er « Dead or Alive 6: Last Round » et prisgunstig pakke for hardcore-fans som vil nyte den nyeste utgaven de sannsynligvis allerede eier, men på nyere maskinvare. Og ikke mye mer enn det. Selv om kampsystemet er tilgjengelig og unikt, føles det enda mer utdatert etter syv år, og det samme kan sies om mellomsekvenser, fortelling, grafikk, animasjon og stort sett alt annet. Med «Dead or Alive 7» allerede annonsert, og med tanke på både den tradisjonelle og den kommende konkurransen («Virtua Fighter Crossroads», Haradas nye spill med SNK...), må Team Ninja jobbe hardt for å lage en fullstendig og overbevisende nystart av serien.