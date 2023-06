Dead Reckoning er ikke slutten for verken Mission: Impossible eller Tom Cruise

HQ

Som følge av både Tom Cruise og Mission: Impossible-filmenes alder har det vært spekulert i at de to delene av Mission: Impossible - Dead Reckoning vil markere slutten på Tom Cruises versjon av Ethan Hunt. Det virker ikke så sannsynlig lengre. Men nå viser det seg at dette kanskje ikke er tilfelle i det hele tatt, og at det allerede finnes mange planer for hvor filmserien skal ta veien og hva Cruises superagent skal gjøre videre.

Mission: Impossible - Dead Reckoning-regissøren Christopher McQuarrie, sier tross alt dette i et intervju med Fandang:

"Det er ikke slutten. Vi har allerede ideer om hva som kommer etterpå".

Bør dette universet fortsette en stund til eller nærmer det seg slutten nå?