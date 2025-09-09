HQ

Det som gjør spill så attraktive, er i stor grad bredden. Det finnes like mange ulike sjangre som det finnes fugler i skogen, og hvis du er omskiftelig og villig til å "prøve noe nytt" så er det slik du lever livet la vida loca. Joda, Dead Reset finner ikke opp hjulet på nytt, og prøver heller ikke å gjøre det på noen måte, men den er snarere en hyllest til B-horrorfilmene fra 80- og 90-tallet. Det unike, ja, noe vi ikke ser annenhver dag, er interaktive filmer - for hånden på Bibelen, Koranen eller Biltemakatalogen, det er faktisk mer en film enn et spill. Man observerer mer enn man er involvert, men det trenger ikke å være en dårlig ting.

Sekunder før en militærstøvel knuser Coles hodeskalle til coleslaw. Tilsiktet ordspill.

Akkurat idet denne teksten begynner, begynner også eventyret til Cole Mason, fyren vi har æren av å styre i Dead Reset. Han har ingen anelse om hvor han er, hvem han er eller hva han skal gjøre. Med hjelp av leiemorderen Slade blir Cole kastet inn i en hasteoperasjon for å fjerne et "fremmedlegeme" fra magen til en kvinne. En bankende, pulserende og ganske ekkel liten klump skal skjæres opp og fjernes. Lett som en plett? Vel - saken er at det ikke bare er Alien som har inspirert Wales Interactive/Dark Rift Horror, men også Groundhog Day. Det er mandag hele uken, rett og slett. Før du rekker å si "skalpell, sjekk" rekker Cole å dø fem ganger og våkne opp og gjøre den samme prosedyren om og om igjen, men med den ganske store forskjellen at han husker hva som har skjedd i de tidligere livene. Noe har gått veldig galt med eksperimentene på forskningsbasen. Eksperimenter som involverer tidsreiser og fengselsinnsatte, fører til høye doser død - om og om igjen.

Ikke noe unikt, men morsomt. Definitivt. Dead Reset er aldri skummel, ekkel eller stressende - det er et skuldertrekk når det kommer til skrekk (mye takket være at monsteret ser ut som en utslitt mopp), men underholdningsfaktoren er der, og den imponerer hele veien. Skuespillerne gjør definitivt sitt for å bidra til den atmosfæren som utviklerne tydeligvis siktet mot. Det er stereotypt og ganske tåpelig, men det passer som hånd i hanske for B-skrekkfilmer av denne typen. Vi har den stille, smarte hovedpersonen Cole, den tøffe alfahannen Slade, den tøffe og selvstendige kvinnelige forskeren Fearne og Magson - sjefen som man ikke vet hvor man skal plassere (selv om man vet at hun er helt sprø) og som man mest av alt bare har lyst til å slå i ansiktet med en frossen laksefilet.

Det er en viss dybde å finne i denne ellers ganske korte historien. En gjennomspilling tar i underkant av et par timer, men det er fire forskjellige avslutninger å oppdage og over 400 unike scener å glede seg over. De fleste av dem involverer store mengder blod, innvoller og Cole Mason som dør om og om igjen. Hvis du setter spillet på pause, kan du se hvor mange scener du har låst opp, hvilke valg som er mulige i de åtte kapitlene Dead Reset tilbyr, og en fane som viser hvor vennlig du er med de andre karakterene. Sistnevnte føles veldig gimmickaktig, for selv om du føler at du er uvenner med noen, har spillet noen ganger en annen opplevelse og tenker "dere er bestevenner, ikke sant?"

Magson står og beundrer moppefremmede. Weir - en ganske ubetydelig sidekarakter prøver sannsynligvis å resonnere med henne.

Daniel Thrace, skuespilleren bak den ufrivillige kirurgen, gjør en god jobb. Du liker ham og gjør ditt beste for å holde ham i live - men når du først har gjort det, åpner spillets design opp for å ta en stor svingom. Prøv å være et så stort rasshøl som mulig. Prøv å få så mange som mulig drept av det ragamuffinske romvesenet. Dead Reset er et slikt spill, en lekegrind der forskerteamet er dine forsøksrotter. Det handler om to valg du får ta fra tid til annen, så det er ikke bunnløs dybde à la Baldur's Gate 3, men det er nok innhold til i det minste å rettferdiggjøre en andre eller til og med tredje gjennomspilling.

Omgivelsene er sjarmerende, skuespillet er kompetent, og valgene er helt greie - men hva er egentlig dårlig? Ingenting, egentlig. Hvis du synes det er greit at dette faktisk er en indieproduksjon der romvesenet/monsteret ser ut som om det er bygget av et lite talentfullt førskolebarn som har brukt pappmasjé for å omfavne lavbudsjettskrekkfølelsen, så er feilene egentlig bare en del av oppskriften. De eneste virkelige minusene jeg kan komme på er at den er litt kort, aldri skremmende, og at systemet som viser forholdet til bipersonene er unødvendig og ganske misvisende. Jeg skulle gjerne ha sett/hørt et mer fremtredende lydspor også. Den kanskje største kritikken er at det er mer en interaktiv film enn et spill, litt som Netflix' satsing med Black Mirror: Bandersnatch for noen år siden.

Relasjonene svinger virkelig frem og tilbake. Til å begynne med hater du Slade dypt og inderlig, men så tar historien en vending og han, sammen med Fearne, blir dine nye bestevenner.

Alt i alt byr Dead Reset på en morsom reise. Den er god - hele veien, men aldri mer enn det og aldri mindre. Det er en solid 7/10 og definitivt noe jeg gjerne anbefaler - spesielt hvis du, som meg, elsker slashere av den gamle skolen med mye blod og innvoller som smeller og oppfører seg som innvoller generelt. Mer ut-av-kroppen-tarmer for folket, er min takeaway fra Dead Reset.