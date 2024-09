HQ

La oss være ærlige, du har sannsynligvis allerede spilt Dead Rising før. Hvis du ikke gjorde det da det opprinnelig ble lansert i 2006, har du sannsynligvis opplevd det siden, kanskje til og med med HD Remaster i 2016. Så allerede nå er det rimelig å si at Dead Rising Deluxe Remaster ikke akkurat skiller seg ut som noe spesielt. Det er et spill som ikke er to tiår gammelt, men som likevel har blitt remastret to ganger. To ganger. Det er også nettopp derfor jeg ikke kommer til å anmelde Dead Rising som et videospill denne gangen. Jeg kommer til å påpeke et par ting her og der, men i denne Deluxe Remaster-utgaven kommer jeg hovedsakelig til å fokusere på de delene av dette spillet som faktisk er annerledes, og det dreier seg mest om ytelse og grafikk.

Ja, ting ser veldig annerledes ut denne gangen. Det er faktisk et veldig pent spill og et der du kan se at Capcom tester grensene for hva remasters kan tilby, ettersom grafikken er helt omgjort og fantastisk. Takket være RE Engine er dette en tittel som ser mer ut som Resident Evil 4 og Dragon's Dogma 2 enn det gjør det originale produktet, og med en slik troskap og grafisk intrikat utvikling må du lure på hva som forhindret Capcom fra å bare betrakte denne versjonen som en full nyinnspilling. Dette bærer også videre til ytelsen og de tekniske elementene, for Deluxe Edition kjører som en drøm, laster raskt, og har ellers bare noen få problemer underveis. Når det gjelder hva disse er, snakker vi for det meste om en og annen tekstur som dukker opp eller klipper gjennom en overflate. Ellers kjører denne versjonen av Dead Rising som en drøm. Det skal den også gjøre, den er tross alt 18 år gammel og har hatt god tid til å bli perfeksjonert, men det er likevel et positivt poeng.

Neste punkt er de ulike praktiske kvalitetsforbedringene som har blitt iverksatt. Noen av disse er reelle forbedringer, som at brukergrensesnittet er blitt litt vennligere og enklere å håndtere, og et oppdatert kontrolloppsett gjør det enda mer spennende å sprenge inn skallen på en zombie. Bruken av RE Engine ser ut til å by på samme type sikteproblemer som vi ser i Resident Evil-spill, der det føles som om du kjemper mot kontrollene for å være nøyaktig. For en overlevelsesskrekk vil det riktignok føles tematisk riktig, men for en ultimate zombiedrepende sandkasse som Dead Rising ville det ha vært en enorm velsignelse å ha et mer responsivt og nøyaktig siktesystem som gjør det mulig for Frank å virkelig misbruke den ville mekaniske dybden i spillingen.

Det stive siktet bringer faktisk også opp og knytter seg sammen med et annet mer tradisjonelt problem i Dead Rising-opplevelsen. Bosskampene som historien hele tiden tvinger deg inn i er rett og slett avskyelige, og beviser i større dybde enn noen gang hvorfor bruk av skytevåpen burde være en ettertanke og ikke den primære løsningen for å håndtere zombier og fiender. Dette ville ikke vært et så stort problem hvis de var mindre hyppige, men det er rett og slett ikke tilfelle, og de fremhever også et iøynefallende og massivt problem som også påvirker et av de nye QoL-tilleggene: Autosave.

På den ene siden er det utmerket å slippe å lagre fremgangen din fysisk, men det betyr også at du glemmer å lagre manuelle lagringsfiler som du kan ty til om nødvendig. Hvorfor skulle du trenge å gjøre det? Kanskje du snubler hodestups inn i et bossmøte uten full helsemåler og med begrensede våpen og verktøy til rådighet... Jepp, det skjedde med meg, og den eneste løsningen (for å redde forstanden min fra å bli slaktet ned av tre maniske fanger i en militærbil med maskingevær på toppen) var enten å bite i det sure eplet og klare å løse oppgaven, eller å starte spillet på nytt for å være bedre forberedt når jeg kommer tilbake. Ingen av delene var et overbevisende alternativ...

Så når du legger til de typiske og velkjente Dead Rising-egenskapene (som de funky zombiene som ofte faser gjennom angrepene dine eller NPC-ene som er mareritt å kommandere og beskytte) til de nye Deluxe Edition-spesifikke funksjonene og forbedringene, får du en versjon som er litt hit-or-miss. Med den massivt forbedrede ytelsen og grafikken som faktisk er på remake-nivå, kan man lure på hvorfor Capcom ikke bare har laget spillet på nytt og tatt tak i de problemene som alltid har vært til stede, i stedet for å bare delvis krysse av for disse oppgavene og la elementer som lasteskjermer mellom de mindre spillområdene være intakte. Er det gøy å ha tilgang til de mange ulike kostymene og de rare antrekkene? Jada, men samtidig er dette fortsatt bare Dead Rising som vi alle har kjent i årevis, bare med et mye blankere malingsstrøk.