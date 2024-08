Dead Rising Deluxe Remaster avslører sin hovedrolleinnehaver

HQ

Teamet bak Dead Rising Deluxe Remaster på Capcom har kunngjort at en ny stemmeskuespiller vil ta på seg rollen som hovedpersonen Frank West i prosjektet, med Terence J. Rotolo ikke kommer tilbake.

Skuespilleren det er snakk om er Jas Patrick, kjent for sitt arbeid i Jojo's Bizarre Adventure, Brawl Stars, Octopath Traveller II og Scissor Seven. Folkene på Capcom er "fornøyd med arbeidet han har gjort for dette prosjektet".

Dead Rising Deluxe Remaster ble først kunngjort i juni, og vil bli utgitt digitalt på PC, Xbox Series og PS5 19. september, med en fysisk konsollutgivelse planlagt til 8. november (takk, IGN).