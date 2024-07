Dead Risings remaster lanseres i september med mange forbedringer

HQ

Det var faktisk bare i forrige uke at Capcom kunngjorde at Dead Rising kommer tilbake, men ikke med et nytt spill, men en remaster av det første (og beste) spillet i serien, som opprinnelig ble utgitt i 2006 til Xbox 360.

Nå, bare en uke senere, har de en premieredato å dele med oss, og kunngjør at vi skal dynke zombier i massevis fra og med 19. september. Og det blir bedre, for på Steam-siden forklarer Capcom at "gameplayet til originalen forblir intakt, men det er forskjellige livskvalitetsforbedringer, for eksempel automatisk lagring, oppussede kontroller, forbedret brukergrensesnitt og mange andre detaljer. Spillet er nå også fullt stemmelagt for bedre innlevelse."

Ganske bra, med andre ord. I tillegg til PC kommer Dead Rising Deluxe Remaster også til PlayStation 5 og Xbox Series S/X.