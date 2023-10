Dead Space, Cities: Skylines II og Jusant står i spissen for en ny runde med Game Pass-tillegg.

HQ

Når en ny måned starter, og et sted midt i den, presenterer Microsoft alltid en ny serie med spill, fordeler og andre ting som kommer til Game Pass, som i dette tilfellet i oktober 2023.

Denne gangen får vi mange interessante nyheter, spesielt den etterlengtede oppfølgeren Cities: Skylines II, som vi anbefaler deg å sjekke ut. Inkludert er også Dead Space Remake, noe som passer veldig bra med tanke på at Halloween er rett rundt hjørnet. Vi vil også fremheve de fantastisk koselige Mineko's Night Market, og Jusant, som blir lagt til i tjenesten på dag én.



Som en drage: Ishin (Cloud, Xbox og PC) - i dag



F1 Manager 2023 (Cloud, Xbox og PC) - 19. oktober



Cities: Skylines II (PC) - 24. oktober



Dead Space Remake (Cloud, PC og Xbox Series S/X) EA Play - 26. oktober



Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud og Xbox) - 26. oktober



Mineko's Night Market (Cloud, Xbox og PC) - 26. oktober



Headbangers Rhythm Royale (Cloud, Xbox og PC) - 31. oktober



Jusant (Cloud, Xbox og PC) - 31. oktober



Som vanlig er det også fordeler å hente, som 75 dager med gratis Crunchyroll-anime og en pakke til Smite. Du kan lese mer om alt dette på Xbox Wire.