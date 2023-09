Dead Space-skaperen forlater The Callisto Protocols Striking Distance

HQ

Det tok knapt en måned før det virket som om The Callisto Protocol hadde solgt langt dårligere enn utvikleren Striking Distance og utgiveren Krafton forventet, så det var bare et tidsspørsmål før vi fikk vite at Dead Space-skaperen Glen Schofields nye studio ble rammet av flere oppsigelser. Nå er det tid for runde to.

Bloombergs Jason Schreier avslører at Glen Schofield forlater Striking Distance for å "forfølge nye muligheter" sammen med driftsdirektøren og finansdirektøren i studioet han grunnla i 2019. Schofield bekrefter dette i en uttalelse og sier at det er "bittersøtt, men jeg vet at studioet er i gode hender".

Steve Papoutsis tar over som CEO, så det blir interessant å se om Striking Distance fortsetter å lage spill som "kopierer" Dead Space, satt i PUBG-universet eller noe annet.