Dead Space-skaperen Glen Schofield er åpen for å lage et Alien-spill

HQ

Sammen med Ridley Scotts banebrytende Alien-serie blir Dead Space ofte nevnt som en av de beste skrekkopplevelsene som utspiller seg i verdensrommet. Og nå har skaperen, Glen Schofield, avslørt at han ikke ville hatt noe imot å ta fatt på Scotts univers som sitt neste spillprosjekt - forutsatt at noen tilbød ham lisensen.

I et intervju med PC Gamer sa Schofield :

"La oss si at noen kom til meg og sa: 'Vi kommer til å gi deg Alien-lisensen. Jeg kunne umiddelbart vise deg - kanskje 100 forskjellige romvesener jeg har laget i Midjourney i løpet av de siste to årene... Så ja, jeg ville elsket å lage et Alien-spill."

Det er imidlertid en hake: Schofield krever total kreativ kontroll. Han insisterer på at et spill bare kan bli virkelig bra hvis han får lov til å følge sin egen visjon.

"La oss si at jeg tok på meg en lisens, noe jeg egentlig ikke vil gjøre; jeg vil lage min egen."

Den siste store Alien-tittelen var Alien: Isolation fra 2014, og vi vet allerede at en etterlengtet oppfølger er under arbeid fra Creative Assembly. Men kanskje det fortsatt er plass til et Alien-spill fra Schofield også. Hva synes du om det?