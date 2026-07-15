Dead Space Spillutvikleren Glen Schofield har kunngjort at han trekker seg tilbake fra videospillbransjen

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Det er slutten på videospillkarrieren for utvikleren Glen Schofield, da den ikoniske skaperen av Dead Space og The Callisto Protocol, og grunnleggeren av studioer som Sledgehammer Games og Striking Distance, har bestemt seg for å trekke seg tilbake fra «det daglige arbeidet» som spillutvikler.

Dette ble bekreftet i en følelsesladet LinkedIn-video fra Schofield, der han ganske enkelt nevnte at han etter 35 år i spillbransjen har bestemt seg for å trekke seg tilbake og ikke lenger vil søke å forfølge nye ideer og prosjekter.

Schofield, som er mest kjent for sin tid hos Visceral Games og for å ha skapt Dead Space, bidro senere til å utvikle Call of Duty-serien til den moderne giganten den har blitt, med ledende roller i blant annet Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare og Call of Duty: WWII. Hans siste prosjekt var The Callisto Protocol, den åndelige etterfølgeren til Dead Space – et survival-horrorspill som utspiller seg i en fjern fremtid i PUBG: Battlegrounds-universet.

Takk for alt det harde arbeidet, Schofield. For mer fra den legendariske utvikleren kan du se et av våre nylige intervjuer med ham nedenfor.