Dead Space-skaper avslører PUBG-spillet The Callisto Protocol

18 måneder har gått siden Glen Schofield, skaperen av Dead Space-serien og et par Call of Duty-spill, annonserte at han overtok ansvaret for et nytt studio kalt Striking Distance, og at de ville lage et nytt spill i PlayerUnknown's Battlegrounds-universet. Nå vet vi litt mer om hvordan det blir.

De færreste aner nok at The Callisto Protocol er et spill i PUBG-universet når de ser starten av traileren, men med tanke på hvem som jobber med spillet er det ikke så rart. Foreløpig må vi nøye oss med å vite at det er et tredjepersons skytespill med mye skrekk i seg. Forvent mye mer informasjon de neste månedene, for spillet slippes ikke før i 2022.