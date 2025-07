Dead Take presenterer en stjernespekket rollebesetning med videospillveteraner

HQ

Abubakar Salim, grunnlegger av Surgent Studios og kreativ leder på det kommende Dead Take, har gjort alt for å sikre at det kommende spillet har en stablet rollebesetning av utøvere. Tidligere rapporterte vi at spillet blir ledet av Ben Starr og Neil Newbon, eller henholdsvis Clair Obscur: Expedition 33 og Baldur's Gate III-berømmelse, men nå kan vi legge til dette den fulle og utvidede rollebesetningen.

Bli med Starr og Newbon vil være følgende :



Jane Perry (Baldur's Gate III, Dragon Age: The Veilguard)



Alanah Pearce (Cyberpunk 2077)



Laura Bailey (The Last of Us: Part II, Marvel's Spider-Man 2)



Matthew Mercer (Final Fantasy VII: Rebirth, Overwatch)



Sam Lake (Alan Wake II, Max Payne)



Travis Willingham (Marvel Rivals, Star Wars Jedi: Fallen Order)



CDawgVA (Honkai: Star Rail, Card-En-Ciel)



Dead Take lanseres på PC så snart som 31. juli, og du kan se den nyeste traileren nedenfor.