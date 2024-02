Deadpool 2-regissøren sier nei til en ny Jurassic World-film

HQ

Tidligere denne uken fikk vi vite at David Leitch var i samtaler om å regissere den nye Jurassic World-filmen som skal ha premiere i 2025. Jeg bemerket at dette ville være svært interessant, ettersom Leitchs Deadpool 2, Atomic Blonde Bullet Train med mer er ganske annerledes enn det vi har sett fra Jurassic Park-universet. Det viste seg at det ville ha vært for annerledes.

Deadline har fått bekreftet fra David Leitchs representanter at samtalene har strandet fordi han og Universal hadde ulike visjoner for filmen.

Vi vet ikke hvem som er neste person på Universals regissørliste, men du kan nok forvente å få en oppdatering neste uke, siden det er 17 måneder til premieren.