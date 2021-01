Deadpool 3 blir en del av MCU og får nok høy aldersgrense

Du ser på Annonser

Det har vært mange spørsmål rundt Deadpool 3 etter at Disney kjøpte 20th Century Fox. Blant annet har mange lurt på om filmen faktisk vil bli en del av Marvel Cinematic Universe, og om den da eventuelt får beholde sin beryktede R-aldersgrense i USA. Nå har vi fått svar på begge deler.

I et intervju med Collider bekrefter Marvel Studios-presidenten Kevin Feige at Deadpool 3 både blir en del av MCU og at planen fortsatt er å ha en aldersgrense på 15 år (R rated). Dermed er den eneste dårlige nyheten at Feige sier filmingen nok ikke starter før i 2022, så sluttproduktet er fortsatt et godt stykke unna.