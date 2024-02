Deadpool 3 endrer tittel i første trailer

HQ

Vi visste at den første traileren til Deadpool 3 ville bli vist under Super Bowl, men Marvel klarte å holde noen ting ganske hemmelig.

For Ryan Reynolds' første Marvel Cinematic Universe-film heter nå Deadpool & Wolverine, og det tar ikke lang tid før den første teasertraileren fremhever MCU-forbindelsen med at Time Variance Authority banker på Wade Wilsons dør. Det forhindrer ikke at det virker som mer Deadpool-snadder, for vi får en forsmak på knusing av den fjerde veggen,, kule kamper og en humor som ikke ligner noe vi har sett i MCU før. Det er unødvendig å si, men jeg gleder meg veldig til Deadpool & Wolverine sin premiere 27. juli etter å ha sett denne. Hva med deg?