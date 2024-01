HQ

Ryan Reynolds har delt en rekke bilder fra innspillingen av Deadpool 3, så filmen så ut til å være i rute til premieren etter å ha blitt lagt på is under Hollywood-streikene. Det var tydeligvis ikke bare for syns skyld.

Reynolds har gått ut på X og bekreftet at Deadpool 3 er ferdig innspilt, og at den eneste Marvel Cinematic Universe-filmen som kommer i 2024 definitivt vil ha premiere 26. juli som planlagt.