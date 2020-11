Deadpool 3 lages av Bob's Burgers-skaperne

Du ser på Annonser

Nesten et år har gått siden Ryan Reynolds bekreftet at arbeidet med Deadpool 3 hadde startet, og nå har filmen tatt et nytt viktig steg.

Deadline avslører nemlig at Reynolds og kompani har satt Lizzie Molyneux-Loeglin og Wendy Molyneux (begge i all hovedsak kjente som Bob's Burgers-forfattere) til å skrive Deadpool 3 sitt manus. Dessverre sier kildene deres at filmen fortsatt er i en såpass tidlig fase at det uklart hvem som skal regissere filmen og hvordan Marvel sin nærmere inkludering denne gangen eventuelt vil påvirke sluttresultatet. Et interessant valg av forfattere er det i alle fall, så vi får se hvordan det utvikler seg.