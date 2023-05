Deadpool 3 starter filmer, Ryan Reynolds får forbud mot improvisasjon

HQ

Mørke skyer tårner seg opp i horisonten, og selv om innspillingen av den nye Deadpool-filmen så vidt har begynt, har prosjektet gått i stå. Ikke bare har den pågående streiken i Hollywood forsinket alt i over en måned, men nå er det heller ikke tillatt for skuespillerne å gjøre endringer i manuset eller improvisere under innspillingen.

Dette har skapt store problemer, ikke minst for Ryan Reynolds og hans Deadpool-karakter, som alltid har vært spontan i dialogen. Mange av de beste øyeblikkene i de to foregående filmene ble skapt eller funnet på under innspillingen, noe som ikke lenger er tillatt i henhold til avtalen med WGA.

Synes du de bør stoppe innspillingen og vente til streiken er over, eller bør de fortsette og følge manuset slavisk?

Takk, Collider.