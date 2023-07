Deadpool 3 viser Wolverine i sin klassiske gule drakt

HQ

Deadpool-filmene er fulle av kule referanser, så fansen har en lang ønskeliste over ting de vil se i Deadpool 3 neste år. Nå vet vi at en av de mest etterspurte tingene kommer til å skje.

Ryan Reynolds har nemlig lagt ut et nytt bilde fra innspillingen på Instagram som bekrefter at Hugh Jackmans Wolverine faktisk vil ha på seg den ikoniske gule drakten fra X-Men-tegneseriene i Deadpool 3. Fantastisk fan-service og en enkel måte for Reynolds' tittelfigur å gjøre narr av Jackman på. Nå gleder jeg meg til å se drakten Jennifer Garners Elektra skal ha på seg i filmen, for tidene har definitivt forandret seg siden hun sist var i rollen i 2005.