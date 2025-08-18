Deadpool bekreftet for Avengers: Doomsday

HQ

Deadpool svinger seg offisielt inn i MCUs mektigste oppgjør. The Hollywood Reporter's Heat Vision har bekreftet at Ryan Reynolds vil gjenta sin rolle som Wade Wilson i den kommende mega-crossoveren Avengers: Doomsday, som kommer på kino den 18. desember 2026. Når det er sagt, ikke forvent at Wade Wilson skal ta på seg en Avengers-uniform ennå. Selv om hans opptreden er avklart, er kildene klare på at han ikke kommer til å bli en del av den offisielle lagoppstillingen, og Deadpool forblir, som seg hør og bør, den respektløse outsideren.

Hans tilbakekomst følger milliardsuksessen med Deadpool & Wolverine i 2024, og teasingen som startet det hele, et kryptisk innlegg på sosiale medier med en Avengers-logo med Deadpools signatur "A", har fått fansen til å summe av forventning. Avengers: Doomsday lover å bli en spennende tur gjennom flere universer, nå med en dash av Deadpools varemerke kaos lagt til i blandingen.

