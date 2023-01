Deadpool blir med Marvel's Midnight Suns neste uke

HQ

I går advarte den talentfulle gjengen hos Firaxis oss om at vi ville få se mye mer av Deadpool i dag siden de skulle gi oss nyheter om Marvel's Midnight Suns' første DLC. Det viser seg at alt er bra.

For kveldens trailer avslører at Marvel's Midnight Suns' Deadpool-utvidelse, kalt «The Good, The Bad, and the Undead», lanseres 26. januar. Den viser også hva vi får sammen med dette ekle stykke superhelt og hans nye angreps og ferdighetskort, inkludert glimt av nye historieoppdrag, et par nye fiendetyper, en matbil for The Abbey, nye kostymer og en hel masse bryting av den fjerde muren.