Deadpool er tilbake for å drepe Marvel-universet en siste gang

Vi har sett Wolverine og Punisher drepe Marvel-universet, og Deadpool har gjort det to ganger før, men disse spesielle event-tegneseriene trekker ofte mange øyne til seg, og derfor er vi tilbake for en siste runde når The Merc' with a Mouth tar seg av hele Marvel-universet.

Det inkluderer Avengers, X-Men, helter fra stjernene, hekser, supersoldater og mye mer. Som Marvel forklarte i et nytt innlegg, etter å ha drept sitt eget univers av helter, og et annet etter det, har Deadpool blitt transportert til et tredje univers, der han står overfor sin største utfordring hittil.

"Han går etter det verste av det verste, et helt multivers av Marvels største som har gått galt", står det i kunngjøringen. Vi får se verdensødeleggende Hulker, en Captain America med varulv og mye mer. I stedet for at Deadpool er skurken i denne serien, ser det ut til at han kommer til å rense et univers for dets største skurker.

Deadpool dreper Marvel-universet: One Last Time kommer i salg 2. april 2025.

