Deadpool gjorde nesten en cameo i Peacemaker: Sesong 2

I går var det slutt på Peacemakers andre sesong, og DC-sjef og regissør James Gunn hadde på forhånd lovet at den skulle legge grunnlaget for den neste Supermann-filmen. Hvor godt den lyktes, får vi ikke vite før oppfølgeren, Man of Tomorrow, kommer i juli 2027, men det er tydelig at denne sesongen hadde en litt annen og mer seriøs tone og et større fokus på drama.

Når det er sagt, var det selvfølgelig fortsatt rom for humor, samt en og annen gjesteopptreden for DC-fans. Men det viser seg at det kunne ha vært mer enn det. Konseptet med parallelle universer spiller en fremtredende rolle i sesong to, der vi får glimt av flere alternative verdener. Men hvis Gunn hadde fått det som han ville, ville en av disse verdenene ha vært MCU, ettersom døren ville ha ført til Deadpool. Han forklarer til Deadline:

"Ja, jeg ville at de skulle åpne døren og se Deadpool i et rom. Jeg snakket med Ryan Reynolds om det, og vi måtte ha gått gjennom noen ganske, ganske store bøyler for å gjøre det. Han ville gjøre det. Det er alt noen kommer til å snakke om nå, er f*cking Deadpool i det andre rommet."

Dessverre ble det ikke noe av denne gangen, men forhåpentligvis er det bare et spørsmål om tid før vi får se DC og Marvel i den første crossoveren mellom DCU og MCU.

Hva synes du om det? Hva ville du ha syntes om en gjesteopptreden av Ryan Reynolds i Deadpool i Peacemaker: Sesong 2?