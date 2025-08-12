Deadpool kan være på vei rett mot Avengers

HQ

Selv om Deadpool nå offisielt er en del av Marvel Cinematic Universe, føles det fortsatt surrealistisk å tenke på at han i teorien kan dukke opp sammen med Captain America, Hulk, Doctor Strange eller Fantastic Four i en fremtidig film. Det er ingen tvil om at han kommer tilbake, med tanke på den massive kassasuksessen til Deadpool & Wolverine. Og nå antyder Ryan Reynolds selv at Deadpool faktisk kan komme til å møte Avengers før eller senere.

I et Instagram-innlegg delte Reynolds et bilde der noen hadde skriblet en "A" over Avengers' emblem - noe vi alle trygt kan anta var Deadpools verk. Det virker med andre ord mer og mer sannsynlig at den motormunnede antihelten vil dukke opp i den kommende Avengers: Doomsday og/eller Avengers: Secret Wars. Du kan sjekke ut skuespillerens innlegg selv nedenfor.

Hva tenker du om at Deadpool dukker opp i Avengers: Doomsday?