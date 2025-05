Deadpool og Batman skal krysse hverandre i en ny serie

HQ

Vi har sett Marvel og DC krysse hverandre en håndfull ganger tidligere, enten for mindre initiativer eller massive ensemblekollisjoner. Uansett situasjon er det alltid en begivenhet, og det er det som gjør dagens nyhet like spennende.

Marvel DC har annonsert en crossover-tegneserie der Batman og Deadpool kolliderer. Serien er kjent som Deadpool/Batman, og er en crossover i to deler som vil bli etterfulgt av en sekundær tegneserie med tittelen Batman/Deadpool, der den første kommer i september og den andre i november.

Når det gjelder det narrative grunnlaget bak crossoveren, blir vi fortalt at Wade Wilson har blitt ansatt for en jobb i Gotham City, og at dette setter ham på et krasjkurs med Batman, som enten kan hjelpe eller se for å ødelegge ham.

Deadpool/Batman Serien vil bli skrevet av Deadpool og Spider-Man veteranen Zeb Wells og illustrert av Batman og X-Men veteranen Greg Capullo. Ytterligere informasjon om tegneserien og resten av det kreative teamet bak den forventes å komme på et senere tidspunkt, men foreløpig har vi i det minste forsidebildet å kikke på, og en kort uttalelse fra Wells der han forklarer hvorfor han ønsket å lage denne tegneserien.

"Etter å ha skrevet Amazing Spider-Man (2022) i 60 utgaver, sa jeg til Marvel at jeg trengte en pause. Marvel sa at jeg kunne gjøre det, eller jeg kunne skrive en tegneserie med Deadpool og Batman i hovedrollene med vår generasjons beste Batman-tegner. Jeg trengte ikke lenger en pause. I Batman har vi funnet noen som har enda mindre tid til Deadpools påfunn enn Wolverine, men en byomfattende trussel fra Jokeren skaper merkelige sengekamerater (bokstavelig talt, hvis Deadpool hadde fått det som han ville). Det har vært en fornøyelse å slippe Deadpool løs i Gotham City og se hva som skjer."