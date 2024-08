Deadpool-regissør avduker ny antologiserie

HQ

Deadpool Regissøren og hjernen bak Love Death + Robots, Tim Miller, avduket verdenspremieren på teasertraileren for sin nye antologiserie, Secret Level, på Gamescom i kveld.

En synlig emosjonell Miller sa at han var "så spent" på å vise frem traileren for prosjektet de har "jobbet med i tre år". Han kalte det sitt "kjærlighetsbrev til spill" så det er helt klart et lidenskapelig prosjekt, og den kjærligheten kom til syne i teaseren.

Traileren var full av ikoniske franchiser og spill som Warhammer 40K, God of War, Megaman, Dungeons & Dragons og Sifu, og traileren så utrolig ut, og viste et gjennomgående fantastisk nivå av animasjon og action som garantert vil være en fryd for øyet.

Som om ikke dette var godt nok, avslørte Miller at det ikke er lenge til publikum kan ta del i moroa, med Secret Level som slippes på Amazon Prime Video den 10. desember.