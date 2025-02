Deadpool-skaperen nekter å jobbe med Marvel igjen

HQ

Rob Liefeld, skaperen av Deadpool og Cable, har kunngjort at han ikke lenger vil samarbeide med Marvel etter å ha følt seg ydmyket på premieren til Deadpool & Wolverine. Verken han eller familien hans ble visstnok invitert til etterfesten på New York-premieren av filmen. I tillegg skal Kevin Feige ha ignorert ham fullstendig på den røde løperen, og i en nylig podcast fra Marvel: Access Denied snakket han om hvor ydmyket han følte seg.

"Det var ment å gjøre meg flau, redusere meg, beseire meg. På et tidspunkt tenker du: 'Jeg har fått beskjeden, og beskjeden er klar'."

Dette er heller ikke første gang Liefeld kritiserer Marvel, og han har tidligere snakket åpent om hvor dårlig de behandler skaperne av figurene og verdenene.

"Marvels behandling av skaperne har aldri vært deres styrke. Uten verdenene, karakterene og konseptene som vi skaper - og i dette spesifikke tilfellet Deadpools verden - er det ingen filmer å spille inn. Ingen blockbustere å distribuere. ... Jeg er ikke den enkle knappen hos Staples. Jeg er den menneskelige fantasien bak det hele. Tegneserieskapere kan ikke fortsette å bli degradert til ettertanke. Dette er lett å ta tak i. Med mindre jeg tar tak i det, vil det aldri manifestere seg."

Liefeld nevnte til slutt at samarbeidet med 20th Century Fox var mye bedre, og at produksjonen av de to første Deadpool -filmene føltes langt mer positiv sammenlignet med Deadpool & Wolverine. Nå blir det altså ikke noe videre samarbeid mellom Liefeld og Marvel.