Deadpool-stjernen Shioli Kutsuna blir med Sydney Sweeney i Netflix' kommende Gundam-film

Vi har nevnt et par ganger tidligere at en Netflix-finansiert Gundam-filmatisering er under arbeid, en film som allerede kan skilte med noen store stjerner i rollelisten, med Sydney Sweeney og Noah Centineo i hovedrollene. Vi vet også at Michael Mando vil bli med i rollebesetningen, og nå rapporterer Deadline at en annen skuespiller er ferdigstilt.

Denne gangen er det Deadpool-stjernen Shioli Kutsuna (som spilte Yukio i både Deadpool 2 og Deadpool & Wolverine) som slutter seg til prosjektet i en foreløpig ukjent rolle. Jim Mickle skriver manus og regisserer, men når filmen skal spilles inn og enda viktigere, når den får premiere, er fortsatt uklart.

Med så mange mennesker allerede om bord i filmen, bør innspillingen kunne starte i år, men en Gundam-film vil naturlig nok kreve en betydelig mengde etterarbeid, så vi bør nok ikke forvente en lansering før tidligst sent i 2027.