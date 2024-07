HQ

HQ

Det er ikke mange ganger de siste årene at så mye press har blitt lagt på så få skuldre i Hollywood. Selv om det nok ikke startet slik, har Deadpool & Wolverine endt opp med å bære ansvaret for fremtiden til Marvels gigantiske filmsatsing, og for mange avhenger hele kinoåret også av om en god gammeldags blockbuster som denne kan fortsette å dra inn den forventede milliarden. Ryan Reynolds og kompani må levere en tilfredsstillende Deadpool oppfølger, tilsynelatende fungere som en myk introduksjon til hele 20th Century Fox X-Men-universet, og revitalisere MCU på bare rundt to timer. Ikke noe press.

Det er utrolig lett å bevege seg inn i kritisk spoilerterritorium her, så la oss bare si at det har gått seks år siden hendelsene i Deadpool 2, og Wade Wilson (Reynolds) blir kontaktet av TVA (Time Variance Authority) som de fleste kjenner til hvis de har sett Loki-serien på Disney+ (selv om alt blir forklart her også). Det viser seg at vår tidslinje, den såkalte "Sacred Timeline" er i fare, så Wilson må finne Wolverine, spilt av selveste Hugh Jackman, og forhindre at multiverset kollapser.

Dette er en annonse:

Først og fremst er det verdt å merke seg at både Reynolds og Jackman er i toppform her. Reynolds' spøkefulle tolkning av karakteren varer kanskje ikke evig, og Reynolds' ganske enestående, begrensede spekter som karakterskuespiller blir bare tydeligere og tydeligere etter hvert som flere og flere roller har samme manerer og kroppsspråk, men du kan ikke ta fra ham det faktum at han er Deadpool. Jackman er langt mer imponerende, ettersom han har en langt mer variert bakgrunnskatalog, men faller likevel sømløst tilbake i rollen her, og gjør det med bravur. De får støtte av en effektiv rollebesetning som byr på et hav av cameoer. Det er mildt sagt en fullpakket rollebesetning, og utover de vi allerede har sett i teasere, som Dafne Keen som X23 og Tyler Mane som Sabretooth, er det mye å se frem til.

Bare Emma Corrin som Cassandra Nova virker litt malplassert, og spøk til side, hun fortsetter dessverre den ganske skuffende trenden med Marvel som bruker antagonister utelukkende som glorifiserte plot devices. Men utover det er filmen ikke bare velspilt, men også mesterlig konstruert, koreografert og satt sammen.

Og så er den morsom, virkelig morsom. Det komiske fokuset kommer og går selvfølgelig som flo og fjære, men hver gang Reynolds, regissør Shawn Levy og manusforfatterne leverer en vits, lander den - hver gang. Dette er en av årets morsomste filmer, og uten tvil den morsomste MCU-filmen siden den opprinnelige Guardians of the Galaxy.

Mye mer enn det er vanskelig å si, for dette blir nok, om ikke annet for det første, en film som lever og dør på å holde de store hemmelighetene intakte, og som etterlater en aura av mystikk rundt hvordan Reynolds og kompani leverer denne ville action/komedie-baskaden. Det korte og det lange er at de lykkes, for det meste. Nei, dette er ikke en film som på egen hånd kan revitalisere MCU - det har alltid vært et urealistisk mål. Samtidig er dette et enormt kraftfullt comeback som kan signalisere Marvels vilje til å ta mer kreativ risiko og la enkeltfilmer skille seg mer ut.

Dette er en annonse:

Deadpool & Wolverine I likhet med andre voldelige actionepos som Boy Kills World og John Wick Chapter 4 utnytter Marvel sin R-rating til det fulle ved å kaste kroppsdeler i alle retninger. I tillegg er det rikelig med banning og selvkritisk ironi. Her finnes alt det som andre blodfattige Marvel -filmer har manglet i det siste - karakter. Det er ikke volden eller banningen som er poenget. Men det hele kommer til å symbolisere en vilje til å tråkke litt utenfor den allerede opptråkkede Marvel -stien, noe de forhåpentligvis vil fortsette å gjøre fremover.

Noen sekvenser er mer underholdende enn andre, og som sagt, Reynolds kan ikke spille denne karakteren i all evighet, for etter hvert vil metalltrettheten sette inn. Men foreløpig var dette akkurat det vi trengte, og det i seg selv er ganske fantastisk.