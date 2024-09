Deadpool & Wolverine passerer 1,3 milliarder dollar på kino

HQ

Det virket virkelig som om Marvel Cinematic Universe hype-toget var over. Etter slutten av Infinity Saga slet Marvel filmene med å nå 1 milliard dollar, noe som pleide å være en selvfølge. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Black Panther: Wakanda Forever, Thor: Love and Thunder, Ant-Man and The Wasp: Quantumania og The Marvels var blant filmene som bommet med en brøkdel eller en hel mil. Så kom Ryan Reynolds og Hugh Jackman i Deadpool & Wolverine, en duo som gjorde det klart at Marvel -maskinen rett og slett var i dvale og ventet på en gnist.

For etter rundt to måneder på kino har Deadpool & Wolverine nå passert 1,3 milliarder dollar på kino, noe som gjør den til den syvende største Marvel filmen til dags dato (bak fire Avengers -filmer, Black Panther og Spider-Man: No Way Home), den nest største filmen i 2024 bak giganten Inside Out 2, og den 23. største filmen gjennom tidene, med potensial til å snike seg ytterligere opp på listene med Frozen og Jurassic World: Fallen Kingdom bare henholdsvis 2 millioner dollar og 6 millioner dollar foran seg.

Siden Deadpool & Wolverine har vært ute en stund nå, er det lite sannsynlig at den vil håve inn mye mer billettinntekter, ettersom Disney sannsynligvis ser på den kommende Disney + -utgivelsen som det neste store målet for filmen. Når det gjelder når dette vil være, har Disney ennå ikke kunngjort noe, selv om juni Inside Out 2 kommer til streameren i slutten av måneden, kan vi sannsynligvis forvente at juli Marvel epos å sikte på en oktober- eller novemberdebut.

Takk, Box Office Mojo.