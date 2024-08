Deadpool & Wolverine Slakter motstanden på kino, er årets nest mest innbringende film så langt

HQ

Ingenting kan stoppe Disney og Marvel denne sommeren, som med Inside Out 2 og nå også Deadpool & Wolverine mer eller mindre drukner i suksess og penger. Interessen for begge filmene kjenner ingen grenser, og billettinntektene for superheltfilmen har nå passert 820 millioner dollar (!) globalt.

Dette betyr at Deadpool & Wolverine også har passert Logan, Hugh Jackmans forrige og siste opptreden som den knivsvingende mutanten, og det store spørsmålet er nå om filmen kan nå 1 milliard dollar i billettsalg. Utrolige tall og moro for det tidligere så trøblete Disney.

Tror du Deadpool & Wolverine er et skritt i riktig retning for Disney?

