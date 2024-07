Deadpool & Wolverine spiller inn nesten 440 millioner dollar i åpningshelgen

HQ

Det har lenge vært klart at Deadpool & Wolverine ville bli en av sommerens (og årets) største kassasuksesser; det var egentlig bare et spørsmål om hvor stor. Og nå har vi første del av svaret.

Ifølge Deadline kan vi nå bekrefte at filmen har hatt en usedvanlig sterk åpningshelg. Den har spilt inn 438 millioner dollar på verdensbasis. Dette setter rekord for den største åpningshelgen noensinne for en R-klassifisert film.

Nå gjenstår det å se hvor langt denne suksessen vil strekke seg og hva de totale inntektene vil ende opp med å bli. Superheltfilmer er ofte veldig frontloaded i billettsalget, med fans som er ivrige etter å se filmene den første uken etter lansering, noe som kan føre til betydelige fall i inntektene etter den første uken - selv om det finnes unntak. Bare tiden vil vise om Deadpool & Wolverine også vil ta rekorden som den mest innbringende filmen med R-rating gjennom tidene.