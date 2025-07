Deadpool & Wolverine stjerne erter Lauras MCU-fremtid

HQ

Etter flere års stillhet etter gjennombruddsrollen i Logan (2017), gjorde Dafne Keen en overraskende tilbakekomst som Laura/X-23 i Deadpool & Wolverine, til stor glede for fans av det gamle Fox-Marvel-universet. Nå, etter sitt multiversale comeback, sier Keen at hun er helt åpen for å fortsette sin MCU-reise.

I et intervju med Ash Crossan under San Diego Comic-Con 2025 delte Keen sine forhåpninger om å spille Laura igjen. Mens hun promoterte sin kommende film Whistle, gjorde Keen det klart: Hun er klar til å ta på seg drakten når Marvel ringer.

I Deadpool & Wolverine var Laura tilbake i et team som spenner over flere universer, sammen med Wade Wilson, en Wolverine-variant og flere andre kjente fjes. Etter å ha unnsluppet The Void og hjulpet til med å redde Jorden-10005, ble hennes karakters skjebne etterlatt åpen, noe som ga løfter om flere eventyr - men ingenting har ennå blitt bekreftet av Marvel Studios.

"Jeg vil gjerne komme tilbake", sa Keen og smilte, selv om hun ikke ville uttale seg om noen offisielle planer.

Med MCU som omfavner mutanter mer enn noensinne, og fansen som skriker etter mer av Lauras historie, ville det ikke være overraskende om Keen allerede vet hvor hun skal videre - og bare ikke kan si et ord ennå.

Hva er dine tanker om saken? Vil du ha mer X-23 fremover?