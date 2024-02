Deadpool & Wolverine-traileren er gjenskapt i LEGO

HQ

Etter å ha sett traileren til Deadpool & Wolverine bestemte animatøren Trevor Carlee seg for å prøve å gjenskape den, scene for scene, i LEGO. Stilen, ja, den er den samme som i de populære filmene, og sluttresultatet er bare imponerende.

Så imponerende at selveste regissøren av Deadpool & Wolverine kommenterte videoen med ordene "this is incredible", og vi kan ikke annet enn å si oss enige.

Ta en titt på den nye traileren nedenfor, krydret med den typisk herlige LEGO-humoren.

Vil du se en LEGO Marvel-film?