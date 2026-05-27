Dean Huijsen bryter tausheten etter at han ble ekskludert fra VM, og Real Madrid står uten representasjon i Spania

Spania er en av favorittene til VM 2026, og landslagstrener Luis de la Fuente offentliggjorde mandag sin liste med spillere som Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Rodri og Cucurella. For første gang i historien ble imidlertid ingen Real Madrid-spillere innkalt til landslaget, i motsetning til Barcelona, som har åtte.

For noen uker siden ble det kjent at Dani Carvajal, som var kaptein på laget som vant UEFA Euro 2024 for to år siden, ikke hadde blitt inkludert i forhåndsuttaket. Uten ham var det eneste realistiske alternativet for Real Madrid å ha en representant i VM forsvarsspilleren Dean Huijsen, som hadde vært med flere ganger det siste året, men som ble utelatt, og de la Fuente valgte Marc Pubill fra Atlético de Madrid og Eric García fra Barcelona.

Etter å ha vært stille i et par dager, la Huijsen ut en kort melding på sosiale medier. "Gratulerer til lagkameratene mine som skal til VM, jeg kommer til å støtte dem hjemmefra som alle andre spanjoler".

Spanias tropp til verdensmesterskapet i fotball 2026

Målvakter:



Unai Simón (Athletic Club)



David Raya (Arsenal)



Joan García (Barcelona)



Forsvarsspillere



Marc Cucurella (Chelsea)



Pau Cubarsí (Barcelona)



Aymeric Laporte (Athletic Club)



Álejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)



Pedro Porro (Tottenham Hotspur)



Eric García (Barcelona)



Marcos Llorente (Atlético Madrid)



Marc Pubill (Atlético Madrid)



Midtbanespillere



Gavi (Barcelona)



Rodri (Manchester City)



Pedri (Barcelona)



Martín Zubimendi (Arsenal)



Fabián Ruiz (PSG)



Álex Baena (Atlético Madrid)



Mikel Merino (Arsenal)



Angripere