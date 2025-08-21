Dear Me, I Was - Intervju og spillinntrykk med Taisuke Kanasaki og Maho Taguchi

HQ

På Gamescom fikk vi sjansen til å prøve dette korte, men følelsesmessig rørende eventyret. I stedet for å basere seg på dialog, forteller spillet sin historie gjennom fascinerende visuelle effekter - akvarellaktige bilder av Taisuke Kanasaki.

Spillet er minimalistisk, men meningsfylt: Du interagerer gjennom enkle pek-og-klikk-oppgaver - som å dra for å tegne, velge frokostbestilling eller trykke for å omfavne en du er glad i - hver eneste lille handling utdyper din følelsesmessige tilknytning til karakterens reise.

Under visningen fikk vi en prat med Taisuke Kanasaki og spillets regissør Maho Taguchi. De to delte sine tanker om utviklingen og hvordan de kom til å jobbe sammen. Taguchi sa under intervjuet :

"Jeg var faktisk allerede veldig nær Kanasaki-san, så vi hadde muligheten til å jobbe sammen, og noe skjedde da vi oppdaget spillet Florence. Vi ble veldig interessert og sjokkert over det absolutt vakre visuelle miljøet og stilen i spillet, noe som ga oss ideen om å jobbe med en lignende spillstil, og det var her det hele startet."

Taguchi fortsatte med å beskrive hvordan Florence inspirerte dem, og hvordan de ønsket å skape noe lignende, men med sin egen stil.

"Så ja, som jeg har forklart tidligere, ønsket vi å skape noe med denne typen atmosfære som ligger nær Firenze. Jeg ville også uttrykke min egen stil, og sørge for at vi kunne skape noe som uttrykte det vi begge ønsket å uttrykke, og det var slik det skjedde."

Spillets kanskje største trekkplaster er selvfølgelig den fantastiske visuelle designen. Noe som Taisuke Kanasaki forklarte mer om under intervjuet, og hvor mye research som ble lagt ned i å kommunisere historien gjennom kunststilen.

"Vi har gjort mye research for å forsikre oss om at måten historien var ment å bli utviklet på, ville bli nøye og vellykket overført gjennom den visuelle stilen"

De to spøkte også med hvor vanskelig det var å rootoskopere kattene som er med i spillet, i tillegg til å snakke om muligheten for å gi ut spillet på andre plattformer.

"Vi prøver veldig hardt å kunne tilby den samme opplevelsen på kanskje andre plattformer, men på dette tidspunktet er det fortsatt vanskelig å si"

Husk å se hele intervjuet her nedenfor.